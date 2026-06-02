غباش يزور صربيا على رأس وفد من «الوطني»

يترأس رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، وفد المجلس في زيارة رسمية إلى جمهورية صربيا، تبدأ اليوم وتستمر حتى الخامس من يونيو الجاري، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا، ودعم مسارات التعاون البرلماني بين الجانبين.

وتأتي الزيارة في ظل ما تشهده العلاقات الإماراتية - الصربية من تطور متواصل على مختلف المستويات، بما يعكس متانة العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، ويتضمن برنامج الزيارة عقد عدد من اللقاءات الرسمية مع كبار المسؤولين والبرلمانيين في جمهورية صربيا، وعقد جلسة برلمانية إماراتية - صربية خاصة في مقر الجمعية الوطنية الصربية.