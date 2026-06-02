إطلاق «دليل صناعة المحتوى الإعلامي الحكومي»

أطلق المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات «دليل صناعة المحتوى الإعلامي الحكومي»، وذلك ضمن الاجتماع الدوري لشبكة الاتصال الحكومي، وفي إطار مواصلته تعزيز منظومة الاتصال الحكومي الاتحادي، وتطوير أدواته المهنية، وتمكين الجهات الحكومية من إنتاج محتوى إعلامي أكثر تأثيراً وارتباطاً بالأولويات الوطنية، وبما يعكس إنجازات الدولة ويعزز حضورها الإقليمي والدولي.

وقد عُقد الاجتماع بمقر المؤثرين في دبي، بحضور رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، سعيد العطر، ومديري ومسؤولي الاتصال الحكومي في الجهات الاتحادية.

وأكد سعيد العطر أن تلك الجهود تعكس توجهات حكومة دولة الإمارات نحو ترسيخ منظومة اتصال حكومي أكثر احترافية ومرونة، قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في الإعلام والاتصال، وقال: «نواصل تطوير منظومة اتصال حكومي متقدمة ترتكز على المعرفة الدقيقة، وتحليل البيانات، وتوظيف أحدث التقنيات الرقمية، بما يضمن صناعة محتوى حكومي أكثر تأثيراً وموثوقية وقدرة على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، مع وضع الإنسان في صميم الرسالة الإعلامية وأولوياتها».

وأضاف: «الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) سيمثل المرحلة المقبلة في تطوير الإعلام وسيقود مستقبل الاتصال الحكومي ليكون أكثر تأثيراً واستباقية، عبر قدرته على إنتاج محتوى وأخبار لحظية عالية الكفاءة، والتعامل الاستباقي مع حملات التضليل الإعلامي، ومواكبة الأزمات المتسارعة، والتفاعل مع المجتمعات الرقمية المختلفة».

وأردف: «يشكل دليل صناعة المحتوى الإعلامي الحكومي مرجعاً مهنياً متكاملاً يرفع كفاءة منظومة الاتصال الحكومي، ويمكّن فرق العمل من إنتاج محتوى أكثر تأثيراً وارتباطاً بالأولويات الوطنية».

وتضمن اجتماع شبكة الاتصال الحكومي جلسة إعلامية متخصصة قدمتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تحت عنوان «النموذج الإماراتي في إدارة الأزمات الإعلامية»، استعرضت خلالها أبرز الأسس والمنهجيات التي تعتمدها دولة الإمارات في إدارة الاتصال الإعلامي خلال الأزمات والطوارئ، بما يشمل سرعة الاستجابة، ودقة الرسائل الإعلامية، وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، وتعزيز التواصل الاستباقي مع المجتمع.

وسلطت الجلسة الضوء على أهمية الاتصال الحكومي باعتباره أحد المرتكزات الرئيسة في إدارة الأزمات، ودوره الحيوي في تعزيز ثقة المجتمع، والحد من تداول المعلومات غير الدقيقة، ودعم جاهزية المؤسسات الحكومية للتعامل بكفاءة مع مختلف المتغيرات والظروف الطارئة.

وقد أطلق المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات خلال اجتماع الشبكة دليل صناعة المحتوى الإعلامي الحكومي الذي يعد إطاراً عملياً متكاملاً لتطوير المحتوى الإعلامي الحكومي، من خلال أدوات ومنهجيات واضحة تساعد الجهات الاتحادية على إعداد رسائلها الإعلامية وصياغتها وتنفيذها بكفاءة عالية، بما يضمن وضوح الرسالة واتساقها مع الهوية الاتصالية للدولة، وفاعليتها في الوصول إلى الجمهور المستهدف وتحقيق الأثر المطلوب.

ويضم الدليل مجموعة من الأطر المهنية والأدوات التطبيقية التي تغطي مراحل إعداد المحتوى الإعلامي، بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي، وصياغة الرسائل، وإنتاج المحتوى المرئي والمكتوب، وإدارة النشر عبر القنوات الإعلامية المختلفة، وفق معايير دقيقة تضمن الاتساق والوضوح والجاذبية والتأثير.

كما يرسخ الدليل منهجية موحدة لصناعة محتوى حكومي عالي الجودة، يعزز حضور الجهات الاتحادية، ويدعم قدرتها على إيصال رسائلها بكفاءة، وبما يتماشى مع توجهات الدولة في تطوير منظومة الاتصال الحكومي.

ونظم المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، ضمن أجندة اجتماع شبكة الاتصال الحكومي، ورشة عمل متخصصة في صناعة المحتوى الحكومي لفرق الاتصال، والتي شكلت تطبيقاً عملياً لمحاور الدليل، وركزت على تطوير المهارات الاتصالية، وبناء الرسائل الإعلامية المؤثرة، وتوظيف الأساليب الإبداعية في إنتاج محتوى يجمع بين الدقة والوضوح والجاذبية، بما يتناسب مع طبيعة المنصات الإعلامية المختلفة.