8.2 ملايين راكب استخدموا «النقل الجماعي» ومركبات الأجرة في دبي خلال عطلة عيد الأضحى

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن إجمالي عدد ركاب وسائل النقل الجماعي ومركبات الأجرة والتنقّل المشترك خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، (من الاثنين 25 مايو إلى الجمعة 29 مايو الماضي)، بلغ ثمانية ملايين و200 ألف راكب.

وقد بلغ عدد ركاب المترو بخطيه الأحمر والأخضر، خلال العطلة، ثلاثة ملايين و300 ألف راكب، بينما بلغ عدد ركاب الترام 114.3 ألفاً، وبلغ عدد ركاب الحافلات العامة مليوناً و730 ألف راكب، ووصل عدد ركاب وسائل النقل البحري إلى 304.3 آلاف راكب، ونقلت مركبات الأجرة (تاكسي دبي وشركات الامتياز) مليونين و300 ألف راكب، فيما سجّلت أعداد ركاب التنقّل المشترك (التي تشمل مركبات شركات التطبيقات الذكية ومركبات التأجير بالساعات والحافلات عند الطلب) 402.7 ألف راكب.