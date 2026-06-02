إطلاق تجربة الدفع التلقائي لرسوم المواقف في أبوظبي

أعلنت شركة «كيو موبيليتي» إطلاق تجربة جديدة للمواقف الذكية في إمارة أبوظبي، تتيح الدفع التلقائي لرسوم المواقف عبر محفظة المستخدم في تطبيق «درب»، وذلك ضمن خطوة نوعية تهدف إلى تطوير تجربة الوقوف، وتقديم حلول تنقّل رقمية أكثر سهولة وكفاءة وارتباطاً باحتياجات المستخدمين اليومية.

وذكرت الشركة، في بيان لها، أن الخدمة الجديدة تعتمد على منظومة تقنية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات التعرّف التلقائي على لوحات المركبات، وبدء مدة الوقوف تلقائياً عند دخولها، ثم احتساب الرسوم وخصمها مباشرة من محفظة «درب» عند مغادرة المركبة، من دون الحاجة إلى إرسال رسائل نصية أو استخدام أجهزة الدفع أو مسح رموز الاستجابة السريعة أو اتخاذ أي إجراءات يدوية، بما يوفر تجربة ذكية ومتكاملة وبلا جهد للمستخدمين.

ونبّهت «كيو موبيليتي» المستخدمين إلى أهمية توافر رصيد كافٍ في محفظة «درب» الإلكترونية قبل استخدام الخدمة، لضمان الاستفادة من تجربة الدفع التلقائي بسلاسة وتجنب المخالفات.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتوسيع نطاق حلول المواقف الذكية في أبوظبي خلال المرحلة المقبلة، من خلال تفعيل تدريجي للخدمة في قطاعات مختلفة من المدينة وعدد من مواقع المواقف الخاصة، بما يدعم التحول نحو خدمات رقمية أكثر كفاءة وسلاسة، ويعزز تكامل منظومة التنقّل الذكي في الإمارة.

وستتوافر الخدمة في مرحلتها الأولى ضمن عدد من المواقع الحيوية في إمارة أبوظبي، بما فيها المواقف الطابقية، وعدد من المواقف الخاصة، مع خطة للتوسع التدريجي لتشمل مواقع إضافية في مختلف أنحاء الإمارة خلال الفترة المقبلة.