«الشؤون الإسلامية» تستقبل الحجاج في المطارات

شاركت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في تنظيم فعالية استقبال لحجاج الدولة في مطارَي زايد ودبي، تحت شعار «الإمارات ترحب بعودة الحجاج».

وأكدت الهيئة، في بيان، أمس، أن استقبال الحجاج وتهنئتهم بالحج المبرور، مبادرة أصيلة تعد امتداداً لعاداتنا وقيمنا المجتمعية المترسخة، التي يتوارثها الأجيال في مجتمع دولة الإمارات، كما أنها تترجم اهتمام الدولة وقيادتنا الرشيدة بالحجاج وكل أفراد المجتمع، ومشاركتهم الفرحة وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم في المناسبات السعيدة.