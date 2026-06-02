شرطة أبوظبي تُطلق التسجيل في برنامج «أبطال شرطة الغد» لصيف 2026

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي إطلاق برنامج «أبطال شرطة الغد» في نسخته الثامنة لعام 2026، وبدء التسجيل للطلاب والطالبات من المواطنين، ضمن الفئة العمرية من 11 إلى 15 عاماً، وذلك تمهيداً لانطلاق فعاليات البرنامج في مدينتَي أبوظبي والعين، من الأول إلى 31 يوليو المقبل.

‏وأكدت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، أن التسجيل في البرنامج متاح عبر الرابط الإلكتروني: https://adpapp.adpolice.gov.ae/scm.

وأوضحت أن البرنامج يأتي في إطار حرص شرطة أبوظبي على استثمار طاقات ومواهب الشباب خلال الإجازة الصيفية، وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، إلى جانب غرس قِيَم الولاء والانتماء للوطن، وتعزيز الهوية الوطنية لديهم.

وأشارت إلى أن البرنامج يوفر بيئة تدريبية وتعليمية متكاملة تُسهم في بناء شخصية الطلاب، وتعزيز روح الفريق الواحد، وتنمية الثقة بالنفس، من خلال التدريب على المهارات الشرطية والتدريبات العسكرية والأنشطة الرياضية والبدنية.