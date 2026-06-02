شراكة بين «تاكسي دبي» و«إيه جيه للصناعات» لتطوير خدمات التنقل في عجمان

أعلنت شركة تاكسي دبي توقيع مذكرة تفاهم مع «إيه جيه للصناعات» لاستكشاف آفاق التعاون الاستراتيجي، بهدف توسيع نطاق خدمات التنقل وتعزيز حضور الشركة في إمارة عجمان، بما يدعم تطوير حلول نقل متقدمة ومستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«تاكسي دبي»، منصور رحمة الفلاسي، إن الشركة تمتلك حضوراً قائماً في إمارة عجمان من خلال تشغيل الحافلات المدرسية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مؤكداً أن مذكرة التفاهم تمثّل محطة مهمة ضمن استراتيجية «تاكسي دبي» الرامية إلى توسيع نطاق خدماتها وتعزيز حضورها في أنحاء دولة الإمارات.

وأضاف أن هذه الشراكة ستسهم في الاستفادة من الخبرات التشغيلية، والمنصات الرقمية، والحلول المبتكرة، للارتقاء بمنظومة التنقل في إمارة عجمان.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيه جيه للصناعات»، عمر بن عمير المهيري، إن التعاون مع شركة تاكسي دبي يتيح تقديم حلول نقل مستدامة، مدعومة بالتكنولوجيا ومصممة لتلبية احتياجات إمارة عجمان.

وسيعمل الطرفان، بموجب المذكرة، على مواءمة النماذج التشغيلية والتجارية بينهما، واستكشاف إمكانية تطوير منصة تنقل قابلة للتوسع تسهم في تحسين جودة الخدمات، وإرساء نموذج تشغيلي قابل للتطبيق على مستوى الدولة.

وتشمل مجالات التعاون دمج منصات الحجز الإلكتروني للمركبات، ومنها تطبيق بولت»، ضمن شبكة سيارات الأجرة المشغلة في عجمان، إلى جانب تحسين كفاءة تشغيل الأسطول المحلي وتطوير منظومات الحجز الرقمي وإدارة وتوزيع المركبات، وفق الطلب.

كما تنص المذكرة على دراسة فرص تطوير خدمات النقل الفاخر في الإمارة، واستكشاف نماذج أعمال جديدة تشمل حلول التنقل للشركات والشراكات السياحية، وخدمات النقل المتميزة عند الطلب.