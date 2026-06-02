شرطة دبي تفتح حواراً مباشراً مع العمال عبر «صوتك مسموع»

استمعت شرطة دبي إلى آراء ومقترحات عدد من العمال حول الخدمات الشرطية والمجتمعية المقدمة لهم، خلال مبادرة «صوتك مسموع»، التي نظمها مجلس الروح الإيجابية، بالتعاون مع مركز شرطة الخوانيج، ضمن فعاليات «ملتقى الطي المجتمعي» بمنطقة الطي.

وشهدت المبادرة تفاعلاً واسعاً من العمال الذين طرحوا استفساراتهم وملاحظاتهم بشكل مباشر على المختصين، وناقشوا عدداً من الموضوعات المتعلقة بالخدمات الأمنية والمجتمعية، فيما حرص ممثلو الإدارات المشاركة على الإجابة عن استفساراتهم وتقديم التوعية والإرشادات اللازمة.

وشارك في المبادرة ممثلون عن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة لمراكز الشرطة ممثلة في مركزَي شرطة الخوانيج والضواحي، إلى جانب مركز التواصل مع الضحية، والإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لإسعاد المجتمع ممثلة في إدارتي التوعية الأمنية والعلاقات المجتمعية.