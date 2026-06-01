طرق دبي تنقل 8.2 مليون راكب في عيد الأضحى

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن إجمالي عدد ركاب وسائل النقل الجماعي ومركبات الأجرة والتنقّل المشترك خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بلغ 8 ملايين و200 ألف راكب.

وبلغ عدد ركاب المترو بخطيه الأحمر والأخضر، خلال العطلة 3 ملايين و300 ألف راكب، بينما بلغ عدد ركاب الترام 114.3 ألف راكب وعدد ركاب الحافلات العامة مليونا و730 ألف راكب، ووصل عدد ركاب وسائل النقل البحري إلى 304.3 ألف راكب، ونقلت مركبات الأجرة "تاكسي دبي وشركات الامتياز" مليونين و300 ألف راكب، فيما سجّلت أعداد ركاب التنقّل المشترك 402.7 ألف راكب.