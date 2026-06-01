"الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تستقبل الحجاج في المطارات

شاركت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، في تنظيم فعالية استقبال رسمية لحجاج الدولة في مطاري زايد، ودبي تحت شعار: "الإمارات ترحب بعودة الحجاج" لتهنئة الحجاج بأداء فريضة الحج وتقديم الهدايا التذكارية والورود لهم احتفاءً بسلامتهم وعودتهم إلى أرض الوطن عقب أداء فريضة الحج.

وأكدت الهيئة أن استقبال الحجاج وتهنئتهم بالحج المبرور مبادرةٌ أصيلةٌ تعد امتدادًا لعاداتنا وقيمنا المجتمعية المترسخة التي يتوارثها الأجيال في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنها تترجم اهتمام الدولة وقيادتنا الرشيدة بالحجاج وكل أفراد المجتمع ومشاركتهم الفرحة وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم، في المناسبات السعيدة.

وشارك في الاستقبال عددٌ كبيرٌ من الموظفين والموظفات في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة وممثلو الجهات والشركاء، وسط أجواء اجتماعيةٍ مفعمةٍ بروح المودة والفرح تركت أثرًا طيبًا في نفوس الحجاج وأهلهم الذين توجهوا بالدعاء أن يحفظ الدولة قيادةً وشعبا.