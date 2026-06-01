غباش يزور صربيا على رأس وفد من المجلس الوطني الاتحادي

يترأس رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، وفد المجلس في زيارة رسمية إلى جمهورية صربيا، من 2 إلى 5 يونيو الجاري، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا، ودعم مسارات التعاون البرلماني بين الجانبين.

ويضم الوفد كل من سعيد راشد العابدي، وحميد أحمد الطاير، وخالد عمر الخريجي، وشيخة سعيد الكعبي، وعائشة ابراهيم المري، وهلال محمد الكعبي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، والأمين العام المساعد للاتصال البرلمانيعفراء راشد البسطي، والأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس طارق أحمد المرزوقي.

وتأتي الزيارة في ظل ما تشهده العلاقات الإماراتية - الصربية من تطور متواصل على مختلف المستويات، بما يعكس متانة العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

ويتضمن برنامج الزيارة عقد عدد من اللقاءات الرسمية مع كبار المسؤولين والبرلمانيين في جمهورية صربيا، وعقد جلسة برلمانية إماراتية - صربية خاصة في مقر الجمعية الوطنية الصربية.