قرقاش: الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت تقوض جهود حفظ الأمن والاستقرار

أدان المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة.

وقال في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس):" ندين استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة، ففي وقت تشهد فيه المنطقة جهودًا دقيقة لإخراجها من دوامة الحروب والأزمات، لا يعكس هذا التصعيد وانتهاك السيادة والقانون الدولي إلا نهجًا مرفوضًا يقوض الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار. نقف مع الكويت الشقيقة قلبًا وقالبًا، ونؤكد أن أمنها من أمننا، وأن هذه الاعتداءات الخطيرة تمثل تهديدًا مباشرًا للمنطقة واستقرارها".