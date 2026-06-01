حاكم الشارقة يعتمد توظيف 717 مواطناً ومواطنة في حكومة الإمارة

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توظيف 717 مواطناً ومواطنة في الجهات الحكومية بالإمارة، ليضافوا إلى 633 مواطناً ومواطنة سبق توظيفهم في القطاع الحكومي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2026، ليرتفع إجمالي المُوظَّفين إلى 1350 مواطناً ومواطنة في غضون أقل من ستة أشهر.

وفي السياق ذاته، اعتمد سموه خطة برنامج الشارقة لتأهيل وتدريب الباحثين عن عمل، التي تمتد من يونيو حتى نوفمبر 2026، وتستوعب 410 مواطنين يتلقى كل منهم مكافأة شهرية قدرها 6 آلاف درهم، فيما تبلغ التكلفة الإجمالية للبرنامج 14 مليوناً و760 ألف درهم. وذلك بحسب ما أعلنه عبدالله إبراهيم الزعابي، رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الخط المباشر" المذاع عبر تلفزيون الشارقة.