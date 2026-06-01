سفير الإمارات يقدّم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر

قدّم سعيد عبدالله القمزي نسخة من أوراق اعتماده سفيراً ومفوضاً فوق العادة لدولة الإمارات لدى دولة قطر الشقيقة، إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر، سلطان بن سعد المريخي، وذلك بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الدوحة.

ورحب المريخي بالقمزي، معرباً عن أطيب تمنياته له بالتوفيق والنجاح خلال أداء مهام عمله، والارتقاء بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جانبه، أعرب سعيد عبدالله القمزي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى دولة قطر الشقيقة، مؤكداً حرصه على مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية، والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.