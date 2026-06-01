حمدان بن محمد وأحمد بن محمد يحضران أفراح بن خرباش والشعفار

حضر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حفل الاستقبال الذي أقامته، أمس، عائلة المرحوم محمد بن خلفان بن خرباش بمجلس أم سقيم في دبي، بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة حسين بن عبدالله الشعفار.

وهنّأ سموّه العريس وذويه، متمنياً له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

وحضر سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامته، أمس، عائلة المرحوم محمد بن خلفان بن خرباش بمجلس أم سقيم في دبي، بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة حسين بن عبدالله الشعفار.

وهنّأ سموّه العريس وذويه، متمنياً له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.