%98.9 نسبة الشعور بالأمان بمركز شرطة المرقبات في دبي

تفقّد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، مركز شرطة المرقبات، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف متابعة مؤشرات الأداء الأمني والتشغيلي، والاطلاع على مستوى الجاهزية، وتعزيز جودة الخدمات الشرطية المقدمة للجمهور.

واطلع خلال التفتيش على مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية في أقسام المركز، ومستوى الجاهزية الأمنية، وآليات التعامل مع البلاغات، إلى جانب نتائج نقاط التفتيش والمعاملات التي تلقاها المركز خلال عام 2025، واستعرض المركز مؤشرات الأداء المتعلقة بالشعور بالأمان والثقة بالخدمات الشرطية، حيث حقق المركز نسبة 98.9% في الشعور بالأمان، و98.2% في الثقة بمركز الشرطة القريب من المتعاملين، و97.6% في الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً، فيما بلغت نسبة التغطية الأمنية 100%، الأمر الذي يعكس نجاح الخطط الأمنية والانتشار الميداني في منطقة الاختصاص، كما استعرض المركز نتائج سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة جداً، حيث بلغ زمن الاستجابة دقيقة و38 ثانية، متجاوزاً المستهدف المحدد بـدقيقتين و45 ثانية، بما يعكس كفاءة الفرق الميدانية وفاعلية منظومة الاستجابة الأمنية وسرعة التعامل مع البلاغات وفق أفضل الممارسات الشرطية.

واطلع المري على الإنجازات النوعية التي حققها المركز، ومن أبرزها حصوله على جائزة أفضل مركز شرطة شامل لعام 2025، وجائزة أفضل مركز إسعاد متعاملين، وجائزة الدورية الأمنية المتميزة، إضافة إلى تحقيق المركز الأول في عدد الساعات التطوعية للفئة (E)، إلى جانب تسجيل 19 مصنفاً فكرياً، و68 اقتراحاً مطبقاً دعمت تطوير العمل المؤسسي والخدمات الأمنية.