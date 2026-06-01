شرطة دبي تُعيد لمسافرة عربية حقيبة تحوي 20 ألف دولار و150 غرام ذهب

تمكنت الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي من إعادة البسمة إلى مسافرة عربية، بعد توصلهم إليها وتسليمها حقيبتها التي فقدتها في مبنى المطار (1)، وبكامل مقتنياتها الثمينة.

وأوضح مدير إدارة أمن مبنى المطار (1)، العقيد عبدالله فيصل الدوسري، أن أحد الموظفين عثر على حقيبة سوداء في إحدى المناطق المفتوحة، وبالبحث في مقتنياتها، تبين احتواؤها على مبلغ 20 ألف دولار، و150 غراماً من الذهب، ومبالغ مالية لعملات أخرى، وهواتف نقالة من علامات تجارية مُختلفة، ووثائق شخصية، لافتاً إلى أن الوثائق أظهرت هوية المرأة صاحبة الحقيبة، لكن العثور عليها والتواصل معها تطلب تشكيل فريق عمل للبحث في خط سيرها، بغية إيصال الحقيبة إليها، خاصة أنهم لم يتلقوا أي بلاغ عن مفقودات بهذه المواصفات.

وأضاف العقيد فيصل الدوسري: «تم إبلاغ غرفة العمليات، واتخذت الإجراءات اللازمة للوصول إلى صاحبة الحقيبة والتواصل معها، ليتبين أنها على وشك مغادرة أراضي الدولة إلى المملكة العربية السعودية، وهي في حالة قلق شديد لفقدانها الحقيبة وعدم إلمامها بكيفية التصرف، وتخشى عدم لحاقها بالرحلة»، وسلمت شرطة دبي الحقيبة للمسافرة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكد من امتلاكها كل التصريحات والأوراق، وأعربت المسافرة عن سعادتها وامتنانها لجهود شرطة دبي، وحرصها على إعادة المقتنيات وإسعاد المسافرين.