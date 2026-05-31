دبي تستقبل الحجاج العائدين إلى الدولة بختم "الإمارات ترحب بعودة الحجاج"

رحّبت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي "إقامة دبي" بحجاج بيت الله الحرام العائدين إلى أرض الوطن عبر مطارات دبي، من خلال ختم خاص على جوازات السفر يحمل شعار "الإمارات ترحب بعودة الحجاج"، في مبادرة إنسانية تعكس قيم الضيافة الإماراتية وحرص دبي على إثراء تجربة المسافرين منذ لحظات وصولهم الأولى.

كما استقبل فريق إقامة دبي الحجاج بالورود والهدايا التذكارية، بمشاركة عدد من الأطفال، في مبادرة إنسانية جسّدت قيم الترحيب والتقدير، وأسهمت في إثراء تجربة القادمين منذ لحظات وصولهم الأولى إلى أرض الوطن.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود إقامة دبي لتعزيز البعد الإنساني في تجربة السفر، وتقديم صورة حضارية تعبّر عن تقدير دولة الإمارات العربية المتحدة لحجاج بيت الله الحرام، وتواكب في الوقت ذاته الجاهزية العالية لمنظومة المنافذ الجوية خلال موسم عودة الحجاج وعيد الأضحى المبارك.

وأكد اللواء طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ الجوية في إقامة دبي، أن استقبال الحجاج بهذه اللفتة الرمزية يجسد نهج دبي في وضع الإنسان في قلب الخدمات والمبادرات، ويعكس حرص إقامة دبي على تحويل إجراءات السفر إلى تجربة متكاملة تجمع بين الكفاءة التشغيلية ودفء الاستقبال.

وقال الشنقيطي : “عودة الحجاج إلى أرض الوطن مناسبة تحمل معاني روحانية وإنسانية عميقة، وحرصنا في إقامة دبي على أن يكون استقبالهم امتدادًا لقيم الإمارات الأصيلة في الترحيب والتقدير، وأن تعكس هذه المبادرة صورة دبي كمدينة عالمية تقدّم خدماتها بروح إنسانية واحترافية عالية.”

وشهدت مطارات دبي جاهزية متكاملة لاستقبال الحجاج، من خلال فرق عمل مؤهلة ومسارات مخصصة وإجراءات مرنة تسهم في تسريع عملية الدخول، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في قطاع الطيران والمنافذ، بما يضمن تجربة سفر آمنة وسلسة ومريحة.

وتؤكد إقامة دبي أن هذه المبادرات تأتي ضمن التزامها المستمر بتطوير تجربة المسافر، وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة تجمع بين جودة الخدمات، وسرعة الإجراءات، والاهتمام الإنساني في مختلف المناسبات الوطنية والدينية.