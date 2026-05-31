5.3 مليارات درهم إيرادات "طرق دبي" عبر القنوات الرقمية

سجّلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إيرادات بلغت 5 مليارات و300 مليون درهم عبر قنواتها الرقمية خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 20.6% مقارنة بعام 2024، في تأكيد لتسارع تبنّي الخدمات الرقمية وتعزيز كفاءة منظومتها.

وبلغ إجمالي عدد المعاملات المُنجزة عبر القنوات الرقمية أكثر من 628 مليون معاملة، بنسبة نمو بلغت 13%، وتقدم الهيئة للمتعاملين 105 خدمات رقمية، عبر 6 قنوات متنوعة، بما يُظهر التحول المتنامي نحو القنوات الرقمية خياراً أولَ لإنجاز الخدمات، حيث بلغت نسبة تبنّي الخدمات على القنوات الرقمية 96%، وبلغ متوسط مؤشر سعادة المتعاملين 98%.