«الفارس الشهم 3» تستقبل محافظ شمال سيناء بمناسبة عيد الأضحى

استقبل فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في العريش، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، محافظ شمال سيناء، اللواء الدكتور خالد مجاور، وعدداً من الشركاء الاستراتيجيين من مصر، في لقاء أخوي أقيم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تقديراً لدورهم في دعم جهود العملية، وتسهيل أعمالها الإنسانية.

وتبادل فريق العملية مع الضيوف من الجانب المصري التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، وسط أجواء سادتها مشاعر الأخوة والتقدير، بما يعكس روح التعاون الوثيق بين الجانبين الإماراتي والمصري في خدمة العمل الإنساني، ودعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

واحتفى طاقم عملية «الفارس الشهم 3» بالشركاء الاستراتيجيين من الجهات المصرية، الذين كان لهم دور بارز في إنجاح الجهود الميدانية، وتيسير أعمال العملية في العريش، من خلال التعاون المستمر، وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان استدامة تدفق المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

وخلال اللقاء، استمع محافظ شمال سيناء والشركاء الاستراتيجيون إلى عرض تفصيلي حول عملية «الفارس الشهم 3»، تضمّن أبرز جهودها الإنسانية في العريش، وآليات استقبال المساعدات وفرزها وتخزينها وتجهيزها، تمهيداً لإرسالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.