«الخارجية» تنصح المواطنين والمقيمين بعدم السفر إلى أوغندا والكونغو وجنوب السودان

نصحت وزارة الخارجية مواطني الدولة والمقيمين فيها بعدم السفر إلا للضرورة إلى كل من أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية جنوب السودان، في ضوء التطورات الصحية المتعلقة بفيروس إيبولا (EVD) التي تشهدها هذه الدول بهذا الشأن.

وفي إطار حرص دولة الإمارات على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، أكدت وزارة الخارجية أهمية الالتزام بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها، وأهابت بالمواطنين الموجودين في هذه الدول توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات الصحة والسلامة الصادرة عن السلطات في أوغندا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، إضافة إلى التسجيل في خدمة «تواجدي»، والتواصل مع الوزارة في حالات الطوارئ عبر الرقم المخصص لمواطني الدولة في الخارج: +97180024