اعتباراً من الغد.. تطبيق ضريبة 5% على «سالك» و«باركن»

تبدأ غداً شركتا «سالك» و«باركن» تطبيق تغييرات جديدة على رسوم خدمات التنقل والمواقف في دبي، إذ سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على رسوم تعرفة استخدام بوابات سالك ورسوم تفعيل بطاقات التعرفة، ورسوم تعرفة مواقف المركبات العامة، وفي إطار استراتيجية دبي اللانقدية لعام 2026، سيتم تدريجياً إيقاف قبول المدفوعات النقدية عبر أجهزة دفع المواقف في الإمارة.

وتفصيلاً، أوضحت شركة «سالك»، المشغّل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، أنه إشارة إلى إفصاحها السابق بسوق دبي المالي بتاريخ 15 مايو 2026 بشأن ضريبة القيمة المضافة، وتطبيقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2017 وتعديلاته، ستبدأ الشركة اعتباراً من الغد، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على رسوم تعرفة استخدام بوابات سالك، ورسوم تفعيل بطاقات التعرفة، على أن يتم توريد مبالغ الضريبة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة.

وبحسب التعرفة الجديدة بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة لرسوم سالك، سترتفع رسوم العبور خلال أوقات الذروة من ستة دراهم إلى 6.30 دراهم، وتشمل الفترة من الساعة السادسة صباحاً حتى 10 صباحاً، ومن الرابعة عصراً حتى الثامنة مساءً، فيما ترتفع الرسوم خارج أوقات الذروة من أربعة دراهم إلى 4.20 دراهم، وتشمل الفترة من 10 صباحاً حتى الرابعة عصراً، ومن الثامنة مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل، بينما تبقى الفترة من الواحدة صباحاً حتى السادسة صباحاً مجانية دون أي تعرفة.

وأكدت «سالك» التزامها الكامل بالامتثال للأطر التنظيمية والتشريعية المعتمدة في الدولة، مع مواصلة العمل على تقديم خدمات تنقّل ذكية وسلسة تُسهّل تجربة المستخدمين وتدعم كفاءة الحركة المرورية في دبي، كما تواصل الشركة تطوير منظومتها الرقمية وخدماتها المبتكرة بما ينسجم مع رؤيتها في دعم منظومة التنقّل الذكي، وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة للمتعاملين، والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي مدينةً رائدة في الحلول المرورية المتكاملة والمستدامة.

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة «باركن»، أكبر مزود لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسمة في دبي، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على تعرفة مواقف المركبات العامة اعتباراً من الغد، بما يشمل مواقف المركبات الجانبية ومواقف الساحات والاشتراكات الموسمية والتصاريح وحجوزات مواقف المركبات.

وأكدت الشركة أن تطبيق الضريبة يأتي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والقوانين واللوائح الضريبية المعمول بها في دولة الإمارات، بما يضمن الامتثال الكامل والشفافية عبر جميع خدماتها.

ودعماً لفترة انتقالية سلسة ومنظمة، حثت الشركة المتعاملين على اعتماد قنواتها الرسمية كمرجع للحصول على أحدث المعلومات، بما فيها تفاصيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لافتة إلى أنها ستوفر هذه المعلومات عبر تطبيق باركن، والموقع الإلكتروني للشركة، ومراكز تجربة المتعاملين التابعة لها، إلى جانب قنوات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي إطار استراتيجية دبي اللانقدية لعام 2026، كشفت «باركن» أنه سيتم تدريجياً إيقاف قبول المدفوعات النقدية عبر أجهزة دفع المواقف اعتباراً من الغد، مع استمرار إمكانية الدفع عبر بطاقة نول، وكجزء من هذا التحول نحو المدفوعات الرقمية، تُشجّع الشركة المتعاملين على استخدام تطبيق باركن للهواتف الذكية، الذي يوفر تجربة دفع مريحة وسلسة، ويساعد على تجنب تكاليف إضافية مرتبطة بخدمات الدفع عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS).