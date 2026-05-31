شرطة دبي تُسقط عصابة سرقت عوداً فاخراً بـ 12 مليون درهم خلال 12 ساعة

في أقل من 12 ساعة فقط على تنفيذهم للجريمة، تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من كشف هوية وإسقاط عصابة مكونة من ثمانية أشخاص بينهم سيدة، سرقت عوداً فاخراً بقيمة 12 مليون درهم من تاجر، وألقت القبض على أربعة منهم وضبطت بحوزتهم العود المسروق، فيما أصدرت نشرة حمراء بحق أربعة آخرين، بينهم السيدة التي انتحلت شخصية أميرة خلال تنفيذ جريمة السرقة.

وصرحت شرطة دبي بأن تفاصيل الجريمة بدأت عندما توجه اثنان من أفراد العصابة إلى محل لبيع العود الفاخر في أحد الأسواق المحلية، وأوهما التاجر، مالك المحل، بأن هناك أميرة مرموقة قادمة إلى دبي، وترغب في شراء عود فاخر بمبلغ مالي كبير جداً.

وأوضحت شرطة دبي أن التاجر تعرض للخداع من فردَي العصابة بعد القصة التي سرداها عليه، فعمل على توفير كمية كبيرة من أجود أنواع العود لهما، ثم تواصل معهما وأبدى رغبته في لقاء الأميرة المزعومة، واتفق الطرفان على اللقاء.

وبينت شرطة دبي أن العصابة جهزت فيلا حديثة لخداع التاجر، ووضعت حراساً شخصيين، ونظمت استقبالاً راقياً له، وأعدت عشاءً فاخراً له من أجل إيهامه بأنه سيلتقي فعلاً بأميرة.

وتابعت شرطة دبي: «أثناء تواجد التاجر برفقة أفراد العصابة في الفيلا، عرض عليهم العود الفاخر الذي أحضره للأميرة في حقائبه الشخصية، فطلبوا منه وضع العود في حقائب أخرى تليق بمقام الأميرة غير الحقائب التي أحضرها، فوافق على طلبهم وأخرج العود الفاخر ووضعه في الحقائب التي أحضروها».

وأضافت أن الأميرة المزعومة حضرت بالفعل وقابلت التاجر وطلبت إنهاء إجراءات الشراء، وبعد مغادرتها طلب أفراد العصابة من التاجر أن ينتظر حتى يتم إخراج العود وإعادته إلى حقائبه الشخصية، ثم سيتواصلون معه في اليوم التالي لإتمام عملية الشراء.

وأوضحت شرطة دبي أن أفراد العصابة استغلوا هذه الفرصة وأقدموا على وضع أخشاب عادية في حقائب التاجر بدلاً من إعادة العود الفاخر إليها، ثم سلموها له، وفي اليوم التالي حاول التاجر الاتصال بهم، لكن الهواتف كانت مغلقة، ففتح الحقائب ليصاب بالصدمة ويكتشف تعرضه للسرقة واستبدال العود بأخشاب.

وأكدت شرطة دبي أن التاجر قدم بلاغاً إلى مركز القيادة والسيطرة، وشكلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية فور تلقي البلاغ فريقاً متخصصاً توجه إلى الفيلا وباشر التحقيقات عبر استخدام أحدث التقنيات والبرامج التحليلية والكاميرات لتعقب المتورطين، وبعد 12 ساعة تمكنوا من إلقاء القبض على أربعة من المتورطين وضبط العود الثمين بحوزتهم قبل أن يتصرفوا فيه، حيث كانوا قد نقلوه إلى إحدى الشقق.

أما المتورطون الأربعة الآخرون، ومن بينهم السيدة المُنتحلة صفة أميرة، فتمكنت شرطة دبي من كشف هويتهم وإصدار نشرة حمراء بحقهم بعد أن تبين مغادرتهم الدولة فور تنفيذ الجريمة.

