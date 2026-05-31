فرحة العيد تجمع 127 ألفاً من القوى العاملة في احتفالية «إقامة دبي»

نظّمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي (إقامة دبي)، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، احتفالية مجتمعية كبرى للقوى العاملة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على مدار اليومين الأول والثاني من العيد، في مبادرة إنسانية ومجتمعية عكست نهج دبي في تقدير مختلف فئات المجتمع، وتعزيز جودة الحياة والتلاحم المجتمعي.

وشملت المبادرة أكثر من 127 ألف مستفيد ومشارك، من خلال برامج وفعاليات ميدانية ورقمية متنوعة، حيث بلغ عدد الحضور في الفعاليات الميدانية 55 ألف مشارك، بما يعكس الإقبال الكبير على الأنشطة والبرامج التي نُظمت بهذه المناسبة. كما وسّعت المبادرة نطاق أثرها من خلال البرامج والأنشطة التي نُظمت داخل 31 سكناً عمالياً في مختلف مناطق دبي، واستفاد منها 51 ألف عامل، إلى جانب التفاعل الرقمي عبر منصة «Blue Connect» التي سجلت 21 ألفاً و758 مشاركاً، في مؤشر يعكس نجاح المنصة في تعزيز الوصول وإتاحة تجربة تفاعلية مبتكرة، تمكّن القوى العاملة من مشاركة أجواء العيد رقمياً.

وتضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الترفيهية والثقافية والتفاعلية، إلى جانب السحوبات والجوائز التي بلغ عددها 600 جائزة، من بينها أربع سيارات كجوائز كبرى، إضافة إلى جوائز متنوعة أسهمت في إدخال البهجة على المشاركين، وتعزيز شعورهم بالتقدير خلال أيام العيد.

وجاء تنظيم المبادرة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية وشركاء القطاع الخاص، من بينهم وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشرطة دبي، وجمارك دبي، وبلدية دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إلى جانب عدد من الرعاة والداعمين، بما يجسد تكامل الجهود في دعم المبادرات المجتمعية ذات الأثر المباشر.

وفي هذا السياق، أكد نائب المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، اللواء عبيد مهير بن سرور، أن الاحتفاء بالقوى العاملة في المناسبات المجتمعية يجسد نهج دبي الإنساني في تقدير جهود العاملين، وتعزيز مكانتهم كشريك أساسي في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة. وأشار إلى أن حجم المشاركة الميدانية والرقمية في احتفالية هذا العام يعكس أهمية تطوير مبادرات قادرة على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع بأساليب مبتكرة تجمع بين الحضور المباشر والتفاعل الرقمي، وترسّخ قيم التقدير والتكافل وجودة الحياة.

من جانبه، أوضح مساعد المدير العام لقطاع تنظيم علاقات العمل في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، العقيد عمر مطر المزينة، أن الفعالية شهدت توسعاً نوعياً في نطاق الوصول وعدد المستفيدين، من خلال الجمع بين الفعاليات الميدانية داخل السكنات العمالية والتجربة الرقمية عبر منصة «Blue Connect»، بما أسهم في الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من القوى العاملة وإشراكها في أجواء العيد.

وأكد أن «إقامة دبي» تواصل، من خلال هذه المبادرات، ترسيخ نموذج مجتمعي متكامل، يوازن بين التنظيم المؤسسي والبعد الإنساني، ويعزز بيئة إيجابية وشاملة تقدّر مساهمة القوى العاملة في مجتمع دبي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام «إقامة دبي» المستمر بتنفيذ برامج مجتمعية نوعية تعزز جودة الحياة، وترسخ قيم التقدير والتلاحم المجتمعي، بما يجسد مكانة دبي مدينةً عالميةً تحتفي بجميع فئات المجتمع، وتضع جودة حياة الإنسان ورفاهيته في صميم أولوياتها.