وزارة الخارجية تنصح مواطني الدولة بعدم السفر إلى أوغندا والكونغو وجنوب السودان إلا للضرورة

في ضوء التطورات الصحية المتعلقة بفيروس إيبولا، نصحت وزارة الخارجية مواطني الدولة بعدم السفر إلى جمهورية أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية جنوب السودان إلا للضرورة.

وفي إطار حرص دولة الإمارات على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، تؤكد وزارة الخارجية أهمية الالتزام بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها، كما تهيب بالمواطنين المتواجدين في هذه الدول توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات الصحة والسلامة الصادرة عن السلطات في أوغندا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، بالإضافة إلى التسجيل في خدمة "تواجدي"، والتواصل مع الوزارة في حالات الطوارئ عبر الرقم المخصص لمواطني الدولة في الخارج: (97180024).