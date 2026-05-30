نصائح من بلدية دبي للاستفادة من لحوم الأضاحي الزائدة

وجهت بلدية دبي نصائح للاستفادة من لحوم الأضاحي الزائدة.

ونصحت البلدية بتقسيم اللحوم إلى حصص مناسبة للاستهلاك اليومي، وتخزين كل حصة في عبوة محكمة الإغلاق داخل الثلاجة أو الفريزر، وتذويب اللحوم المجمد قبل استخدامها وذلك بنقلها إلى الرف السفلي من الثلاجة قبل يوم من الطهي لضمان ذوبانها بشكل آمن.

وأكدت ضرورة استخدام أكياس حرارية أو إضافة الثلج إلى العبوات عند توزيع فائض اللحوم، للحفاظ على سلامتها حتى تصل آمنة للمستفيدين.