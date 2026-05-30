«مجلس الأسرة».. منصة مجتمعية لتعزيز جودة الحياة

تنظم مؤسسة التنمية الأسرية، برنامج «مجالس الأسرة» لتعزيز جودة الحياة، وتطوير مهارات أفراد المجتمع في التعامل مع التحديات الأسرية، ومناقشة القضايا الاجتماعية والتربوية، حيث يُعد هذا البرنامج مساحة مجتمعية حيوية تهدف إلى تبادل الخبرات، والتوعية بالقيم الأسرية، ودعم استقرار الأسر واستدامته.

وأكدت المؤسسة أنها اعتمدت خدمة مجلس الأسرة الاجتماعي بهدف إشراك المجتمع المحلي والتعلم، والتعرف منهم ومعهم والاستفادة من خبراتهم ومعارفهم في استكشاف وتقييم وعي وكفاءة الأسر في التعامل مع المخاطر الاجتماعية، وتحديد أهم المشكلات التي تواجههم، وتصميم الخدمات الهادفة لتلبية هذه الاحتياجات في إمارة أبوظبي.

وحددت المؤسسة أربعة أهداف لمجلس الأسرة الاجتماعي شملت رفع الوعي المجتمعي تجاه المخاطر الاجتماعية وتوسيع قاعدة المشاركة والتفاعل بين الأسر والمؤسسات الاجتماعية في أبوظبي، وتعزيز نظام الحماية الاجتماعي واستدامته من خلال تعزيز قدرات الأسر، وتأهيلها للتمكن من المشاركة الفاعلة في إدارة المخاطر الاجتماعية التي تواجهها بكفاءة وفاعلية، وابتكار وسائل ذكية لجذب وتشجيع الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر الاجتماعية للاستفادة من الخدمات والبرامج الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات المختلفة، إضافة إلى توفير قنوات ومصادر جديدة لرصد التحديات والمخاطر الاجتماعية في بداياتها وفهم طبيعتها وتأثيرها الفعلي على الأفراد والأسر في المناطق المختلفة، وبناء برامج وخدمات لمواجهتها تتناسب مع الاحتياجات الفعلية المتجددة للمجتمع.