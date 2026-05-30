300 ألف عامل يشاركون في فعاليات «إسعاد عمالنا بهجة أعيادنا»

نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، فعاليات احتفالية للعمال خلال عطلة عيد الأضحى، في 30 موقعاً على مستوى الدولة بمشاركة نحو 300 ألف عامل.

وتضمنت الفعاليات التي أقيمت تحت شعار «إسعاد عمالنا بهجة أعيادنا»، أنشطة تنافسية وتفاعلية وسحوبات على جوائز قيمة.

وشملت قائمة الشركاء، وزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والقيادات العامة للشرطة على مستوى الدولة، والبلديات على مستوى الدولة، ومجموعة موانئ أبوظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

وقد شارك في تنظيم الفعاليات كل من هيئة أبوظبي للدفاع المدني، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، ولجنة تأمين الفعاليات -دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة ودائرة شؤون البلديات في الشارقة، والإسعاف الوطني، ومؤسسة دبي للإسعاف، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» وبرجيل القابضة.

وشارك عدد من الشركات في تنظيم فعاليات خاصة بها على هامش برنامج الوزارة، بما يعكس رسوخ المسؤولية الاجتماعية، وثقافة الاهتمام بالعمال.

ويعد الاحتفاء بالعمال وتكريمهم في المناسبات والأعياد منهجية مستدامة تطبقها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، لإسعادهم وتعزيز رفاهيتهم وجودة حياتهم واستقرارهم النفسي والاجتماعي وانتمائهم المجتمعي وتحفيزهم على تقديم المزيد من العطاء، وتسليط الضوء على مكانة القوى العاملة في الإمارات، ودورها المحوري في المسيرة التنموية ما يدعم التوجهات الاقتصادية والريادية الطموحة للدولة، ويرسخ مكانتها وجهة مثالية عالمية للعيش والاستثمار والعمل.