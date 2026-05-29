مركز شرطة الرفاعة يُكرم شاباً هندياً عثر على 100 ألف درهم وسلمها له

كرم مركز شرطة الرفاعة في دبي، الشاب محمد ألي شيراكال محي من الجنسية الهندية، لحسن أمانته بعد أن عثر على مبلغ 100 ألف درهم في أحد المواقف، وسلمها إلى المركز، ليتم إعادتها إلى صاحبها الذي فقدها دون أن يَعلم، وذلك في غضون 3 ساعات فقط.

واستقبل مدير مركز شرطة الرفاعة العقيد أحمد عبيد بن حضيبة، بحضور نائبه العقيد صالح حسن المرزوقي، ورئيس قسم إسعاد المتعاملين في مركز الرفاعة النقيب علي حاجي البلوشي، الشاب محي في المركز وكرمه على حسن أمانته.

وأكد العقيد بن حضيبة أن شرطة دبي تحرص دائماً على تكريم أفراد المجتمع لأمانتهم وحرصهم على تسليم المعثورات لمراكز الشرطة من أجل تسلميها لأصحابهم، وهو ما يعكس الصورة الإيجابية عن الأمن والأمان في مجتمع دولة الإمارات، مُشيداً بأمانة الشاب محي وحرصه على تسليم المبلغ للمركز من أجل إعادته لصاحبه.

وتعود تفاصيل القصة إلى أن صاحب المبلغ وهو مالك شركة خاصة في مجال الشحن، توجه إلى أحد البنوك وسحب مبلغ 200 ألف درهم ووضعه في ظرف ورقي، ثم خرج مسرعاً نحو سيارته دون أن يُغلق الظرف بإحكام، فسقطت رُزمة مكونة من 100 ألف درهم من الظرف دون أن ينتبه، حيث صعد إلى سيارته وغادر المكان. عقب ذلك، حضر الشاب محي إلى الموقف، ليتفاجأ بالمبلغ أمامه، فأقدم على تصويره وتصوير المكان الذي عثر عليه فيه، ثم توجه إلى مركز شرطة الرفاعة وسلم المبلغ، وأرشد شرطة دبي إلى المكان.

وعمل مركز شرطة الرفاعة على إجراء تحري ومتابعة ليتمكن من التعرف إلى هوية صاحب المبلغ المالي. وفي غضون 3 ساعات، تواصل المركز مع صاحب المبلغ الذي فوجئ بأنه كان قد أسقط المبلغ دون أن يلاحظ ذلك، فحضر إلى المركز واستلم المبلغ المالي.

وعبر صاحب المبلغ عن شكره الجزيل إلى شرطة دبي والشاب الذي عثر على المال، مثنياً على مستوى الأمن والأمان في إمارة دبي.