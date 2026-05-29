محمد بن راشد يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، في مجلس زعبيل بدبي، وإلى جانبه سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، جموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتقبّل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، وسموّ الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من جمع من الشيوخ والوزراء، ومديري الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية، وأعيان البلاد والتجّار وكبار المسؤولين في الدولة، من مدنيين وعسكريين، وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى الدولة، وجموع المواطنين الذين قدموا للسلام على سموّه وللتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقد توجّه الجميع إلى الله العلي القدير بالدعاء أن يديم على سموّه موفور الصحة والعافية، وأن يسبغ على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، وعلى شعبها الكريم نعمة التقدم والازدهار.

وتبادل صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مع الجميع التهاني بهذه المناسبة العطرة، سائلاً المولى جلّ في علاه، أن يحفظ دولة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأن يجعل دولتنا في رِفعة وتطور ونماء مستدام، ويعزّز خطاها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على وطننا الغالي، وشعبه الأبي، وكل من يعيش على أرضه، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالخير والسلام واليُمن والبركات.