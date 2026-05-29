«الفارس الشهم 3» تقيم صلاة عيد الأضحى في المستشفى الميداني الإماراتي بقطاع غزة

أقامت عملية «الفارس الشهم 3» في قطاع غزة صلاة عيد الأضحى المبارك داخل المستشفى الميداني الإماراتي، بمشاركة البعثة الإماراتية والكوادر الطبية والإدارية والمرضى، في أجواء إيمانية سادتها مشاعر الأخوة والتضامن، مؤكدة استمرار رسالتها الإنسانية والإغاثية للتخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة، وتعزيز روح الأمل والتكاتف خلال أيام العيد، وذلك ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات دعماً لأهالي القطاع، وشارك الأطباء والعاملون والطواقم كافة في المستشفى الميداني والمرضى في تأدية صلاة عيد الأضحى، وتبادلوا التهاني مع إخوانهم في القطاع.