البديوي: دعم خليجي كامل للكويت في أي إجراءات للحفاظ على أمنها

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت.

وقال البديوي، في بيان، أمس، إن استمرار الهجمات الغادرة يُعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وأكد دعم دول المجلس الكامل لدولة الكويت في جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.