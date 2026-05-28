سيف بن زايد: الإمارات الأولى عالمياً في نمو تركّز مواهب الذكاء الاصطناعي
قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس): "الإمارات الأولى عالمياً في نمو تركّز مواهب الذكاء الاصطناعي بنسبة 121% بين 2019 و2025. رقمٌ لا يعكس تقدّماً تقنياً فحسب، بل يجسّد رؤية قيادة جعلت من بناء الإنسان واستقطاب العقول وصناعة المستقبل نهجاً وطنياً راسخاً. الإمارات لا تنتظر المستقبل.. بل تصنعه".
