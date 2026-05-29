المري تفقّد جهود فِرَق العمل في مطار دبي خلال العيد

تفقّد مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، سير العمل في مطار دبي الدولي خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، للاطلاع على جاهزية فرق العمل وسلاسة الإجراءات التشغيلية في صالات القادمين والمغادرين بالمباني (1) و(2) و(3).

ورافقه خلال الجولة نائب مدير عام إقامة دبي، اللواء عبيد مهير بن سرور، إلى جانب عدد من قيادات القيادة العامة لشرطة دبي، بينهم اللواء مروان جلفار، والعميد خبير حامد الهاشمي، إضافة إلى مساعدي المدير العام وكبار الضباط من الجانبين.

واطلع الوفد على الجاهزية التشغيلية لفرق العمل الميدانية وكفاءة الإجراءات المتبعة لاستيعاب حركة المسافرين خلال موسم العيد، مشيدين بمستوى التنسيق والتكامل بين إقامة دبي وشرطة دبي والشركاء الاستراتيجيين في مطار دبي بما يسهم في تسريع إجراءات الدخول والخروج وتعزيز تجربة السفر.

وأكد الفريق محمد أحمد المري أن الوجود الميداني المشترك مع كبار ضباط القيادة العامة لشرطة دبي يأتي للتأكد من جاهزية منظومة العمل ومرونتها بما يضمن راحة المسافرين، مشيراً إلى أن سلاسة الإجراءات تعكس تكامل الجهود الحكومية وكفاءة الكوادر البشرية العاملة في الميدان.

وقال إن الكوادر البشرية المؤهلة تمثل الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة التشغيلية والخدمية، وتعكس الصورة الحضارية لدبي وقيم الضيافة الإماراتية في استقبال الزوار والمسافرين.

وشهدت الجولة استقبال القادمين بختم «العيد في دبي»، ضمن المبادرة التي تنظمها إقامة دبي لإضفاء أجواء احتفالية على تجربة الوصول وتعزيز الانطباع الإيجابي عن دبي كوجهة عالمية رائدة.