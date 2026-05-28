حاكم عجمان وولي عهده يواصلان استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، استقبال جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك، في قصر الزاهر.

وتقبل سموهما، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والنائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، ورئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي الدكتور علي راشد النعيمي، وسفير دولة قطر الشقيقة لدى الدولة الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري.

كما تقبل سموهما، التهاني من الشيوخ وكبار المسؤولين ومديري الدوائر، ووجهاء وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وعبر المهنئون، عن صادق التهاني وخالص التبريكات بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل، أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والسعادة، وعلى الإمارات وقيادتها الرشيدة، وشعبها والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والمسرات.

حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان ‏للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ ‏راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو ‏حاكم عجمان، وعدد ‏من الشيوخ وكبار المسؤولين.