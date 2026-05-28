6 نصائح من بلدية دبي للحفاظ على سلامة لحوم الأضاحي

وجهت بلدية دبي، اليوم الخميس، ستة نصائح للحفاظ على سلامة اللحوم وجودتها، بعد ذبح الأضحية.

وأكدت البلدية ضرورة نقل لحوم الأضاحي الطازجة إلى المنزل مباشرة وعدم تركها بدون تبريد لفترات طويلة، ووضع اللحوم النيئة في وعاء محكم الإغلاق في الجزء السفلي من الثلاجة، مشيرة إلى إمكانية تجميد لحوم الأضاحي بعد تقسيمها إلى عدة أجزاء لاستخدامها لاحقاً.

ودعت إلى إذابة اللحوم المجمدة داخل الثلاجة وليس في درجة حرارة الغرفة، مشددة على أهمية الطهي الجيد للحوم، وعدم تركها بعد الطهي في حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين.