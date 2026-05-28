رئيس الدولة ونائباه يهنئون حكام الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها بعيد الأضحى المبارك

هنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال سموّه في تدوينة نشرها، أمس، على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أهنئ إخواني حكام الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها الطيبة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا والعالم أجمع بالأمن والاستقرار والرخاء».

وهنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعب دولة الإمارات، ورئيس الدولة وحكام الإمارات، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سموّه في تدوينة نشرها، أمس، على منصة «إكس»: «كل عام وشعب الإمارات بخير.. كل عام ورئيس الإمارات وحكام الإمارات بخير.. كل عام والأمة الإسلامية في خير وسلام ورخاء واستقرار.. وعيد أضحى مبارك.. أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات».

كما هنّأ سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سموّه في تدوينة نشرها، أمس، على منصة «إكس»: «في عيد الأضحى المبارك.. نرفع التهاني لسيدي رئيس الدولة حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، سائلين الله أن يديم على وطننا عزّه ومجده، وأن تبقى الإمارات راية خيرٍ ورفعةٍ وأمان.. وكل عام والإمارات بخير».