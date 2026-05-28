حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة

أدى حجاج بيت الله الحرام، أمس، طواف الإفاضة في المسجد الحرام، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى.

وشهدت ساحات المسجد الحرام كثافة في حركة الطائفين، الذين أدوا نسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة والخشوع.

ويستكمل الحجاج، بعد أداء طواف الإفاضة، مناسكهم في مشعر منى خلال أيام التشريق، التي يرمون فيها الجمرات الثلاث، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة، سائلين الله القبول والتيسير.