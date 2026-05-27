حاكم عجمان وولي عهده يواصلان استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر مساء اليوم، لتقديم أسمى التهاني وأطيب التبريكات لسموهما بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

فقد تقبل سموهما، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، من الشيوخ وكبار المسؤولين ومديري الدوائر، ووجهاء وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وعبر المهنئون، عن صادق التهاني وخالص التبريكات لسموهما بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل، أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والسعادة، وعلى الإمارات وقيادتها الرشيدة، وشعبها والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والمسرات.

حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان ‏للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ ‏راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ أحمد بن راشد النعيمي، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو ‏حاكم عجمان، والشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة "عجمان أوتو ديستركت"، والشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك بعجمان، وعدد ‏من الشيوخ وكبار المسؤولين.