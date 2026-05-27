محمد بن راشد: عيد أضحى مبارك.. وكل عام والأمة الإسلامية في خير وسلام

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رئيس الدولة وحكام الإمارات والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: "كل عام وشعب الإمارات بخير .. كل عام ورئيس الإمارات وحكام الإمارات بخير .. كل عام والأمة الإسلامية في خير وسلام ورخاء واستقرار .. وعيد أضحى مبارك .. أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات".