مكتوم بن محمد: عيد الأضحى مناسبة لتعزيز التلاحم والتقارب بين المجتمعات

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، قيادة وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»:‏نهنّئ قيادة وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونحتفي بما يجسّده العيد من معانٍ إنسانية تُعزز التلاحم والتقارب بين المجتمعات".

وتابع سموه قائلا: "نسأل الله أن يعيده على دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة وشعبها والمقيمين على أرضها بوافر الخير والأمن والازدهار، وكلّ عامٍ وأنتم بخير".