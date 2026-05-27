حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة عيد الأضحى في مسجد قصر الزاهر

أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد قصر الزاهر بعجمان.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان ‏للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ ‏راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو ‏حاكم عجمان، والشيخ سلطان بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، رئيس دوائر العدل بدار القضاء في عجمان، والشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي بن راشد النعيمي، المستشار البيئي لحكومة عجمان، والشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة "عجمان أوتو ديستركت"، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، و الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك، وعدد ‏من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين، وجمع من المواطنين والمقيمين.‏

وأمّ المصلين فضيلة الشيخ عبد الله القايدي، وألقى خطبة عيد الأضحى المبارك بعنوان "عيدنا صدق وتضحية"، أكد فيها أن العيد مناسبة إيمانية تتجدد فيها معاني الطاعة والبذل والوفاء، وتستحضر قيم الامتثال والثبات التي جسدتها سيرة نبي الله إبراهيم عليه السلام، وما ترسخه المناسبة في النفوس من صدق الانتماء، والإخلاص في العمل، والوفاء بالمسؤوليات.

وقال الخطيب، إن الصدق خلق جامع تقوم عليه العلاقات، وتستقيم به المسؤوليات، وتترسخ به الثقة بين الفرد ومجتمعه ووطنه، مشيراً إلى أنه لا يقتصر على القول، بل يمتد إلى العمل والمواقف، وحفظ الأمانات، وصون مكتسبات الوطن، والوفاء بالواجبات.

وأضاف أن التضحية في يوم الأضحى تحمل معاني البذل والإيثار، وتذكّر المسلم بأن العطاء قيمة راسخة في بناء الأسر والمجتمعات، وأن خدمة الوطن، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والإحسان إلى الناس، صور عملية لمعاني العيد ومقاصده السامية.

وأكدت الخطبة أن الوطن يعلو بصدق الانتماء ووفاء أبنائه، وأن أعظم التضحيات ما كان في سبيل عزته ومنعته وحفظ كرامته ومجده، مشيرة إلى أن منزلة المرء في وطنه ومجتمعه تسمو بقدر ما يقدمه من عطاء وتضحية وإخلاص.

وشدد القايدي على أهمية إتقان العمل كلٌّ في موقعه، وأداء الرسالة بإخلاص ومسؤولية، بما يسهم في رفعة الوطن وازدهاره، ويعزز روح التعاون والتراحم والتلاحم بين أفراد المجتمع.

ودعا المصلين إلى أن يجعلوا من العيد فرصة لنشر الفرح في البيوت، والسعادة في المجتمع، وتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، وتبادل التهاني، وإشاعة المحبة والسلام، والتحلي بالصدق والتضحية في القول والعمل، بما يرسخ قيم المودة والوئام.

وفي ختام الخطبة، توجه الخطيب بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يرحم القادة المؤسسين وشهداء الوطن.

وعقب أداء الصلاة، تبادل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة مع الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان البلاد وجموع المصلين.