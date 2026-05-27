رئيس الدولة يمنح سفيرة أيرلندا وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سفيرة أيرلندا لدى دولة الإمارات، إيلسون ميلتون، وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، تقديراً للجهود التي بذلتها خلال فترة عملها سفيرة لبلادها لدى الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.

وقلّد خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ميلتون، الوسام، خلال لقاء عقد في مقر وزارة الخارجية في دبي، ونقل لها تقدير القيادة على الجهود التي قامت بها أثناءَ فترة عملها في الدولة.

وأعرب عن أمنياته لسعادتها بالتوفيق والنجاح في عملها ومهامها الجديدة، مثنياً على دورها في تعزيز العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وأيرلندا وتطوير آفاق التعاون بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبها، عبّرت ميلتون، عن اعتزازها بهذا الوسام الذي يعبر عن عمق العلاقات والتعاون المتميز بين البلدين، وأعربت عن بالغ تقديرها وشكرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيدةً بالعلاقات الثنائية الوطيدة على كافة الصعد، وبما حققته دولة الإمارات من تقدم وإنجازات تعكس رؤية القيادة وحرصها على تعزيز مكانة الدولة على الساحة الدولية.

كما تقدمت السفيرة، بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الدولة على ما وجدته من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمتها في توطيد علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين.