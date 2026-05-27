مجلس الأمن يدين الهجوم على محطة براكة النووية ويؤكد دعمه لسيادة الإمارات

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، وبأشد العبارات، الهجوم بطائرة مسيرة الذي استهدف مولد كهرباء خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة في دولة الإمارات، مؤكدين أن الهجوم يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وينطوي على مخاطر جسيمة تهدد أرواح المدنيين والبنية التحتية والبيئة.

وأعرب أعضاء المجلس، في بيان أصدروه الليلة الماضية، عن قلقهم العميق إزاء هذا التصعيد الخطير، مطالبين بالوقف الفوري والدائم لجميع الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في دولة الإمارات، بما في ذلك الهجمات والتهديدات التي تستهدف المنشآت النووية السلمية.

وذكّر أعضاء مجلس الأمن، بقرارات المجلس وقرارات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات الصلة، معربين عن قلقهم إزاء مثل هذه الهجمات أو التهديدات التي تستهدف المنشآت النووية السلمية.

كما أحاط أعضاء المجلس علما ببيان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أعرب فيه عن قلق بالغ إزاء الحادث، مؤكدا أن أي نشاط عسكري يهدد السلامة النووية يعد أمرا غير مقبول.

ودعا أعضاء مجلس الأمن الدول إلى الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن والضمانات النووية، والامتناع عن أي أعمال قد تعرض السلامة والأمن النوويين للخطر.

وأكد أعضاء المجلس أن محطة براكة للطاقة النووية صممت وشيدت وتدار وفقا لأعلى المعايير الدولية وتحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات، وبما يتماشى مع معايير السلامة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجدد أعضاء مجلس الأمن التزامهم الكامل بدعم الحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدين دعمهم القوي لوحدة أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة وسيادتها، بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.