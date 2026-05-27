رئيس الدولة يؤدي صلاة عيد الأضحى في جامع الشيخ زايد بأبوظبي

أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموه كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مؤسسة زايد الخير، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، و الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين وجموع المصلين.

وتناولت خطبة العيد قيمة الصدق وصوره وعظيم أثره على مستوى الفرد والمجتمع، وتحت عنوان "عيدنا صدق وتضحية" قال معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إن الصدق أقصر الطرق إلى الثقة، وأطولها أثراً، وإن الثقة تولد القوة، وبالقوة تثبت المجتمعات، وتشيد الحضارات، مضيفاً أن قيادة الدولة صدقت نياتهم، واتحدت عزائمهم، فأسسوا الوطن على الصدق من أول يوم، فأضحى راسخ الأركان.

وأشار الخطيب إلى أن الصدق عنوان ولاء الإنسان لوطنه، وبرهان إخلاصه، وبه تحيا الأوطان عزيزة وتبقى المجتمعات عظيمة، فالصادقون هم حراس الأوطان ويظهر الوفاء في مواقفهم.

وبيّن أن من صور الصدق أن تحفظ أسرار وطنك، وتذود عن حياضه، وتكون سداً منيعاً في وجه من يتربص به، ومن الصدق كذلك حسن تربية الوالدين للأبناء وإخلاص المعلم في رسالته، وإتقان الموظف لعمله، واجتهاد كل امرئ في مكانه ليزداد الوطن في ارتقائه، وبقدر صدق الإنسان في انتمائه يسمو وطنه.

وعقب صلاة العيد تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التهاني مع جموع المصلين بهذه المناسبة المباركة.

بعدها قرأ سموه والشيوخ، الفاتحة على روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.