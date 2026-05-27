شرطة أبوظبي تُحذّر السائقين من «الانشغال بالمعايدة»

حذّرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين من الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، خصوصاً استخدام الهاتف المتحرك لكتابة أو قراءة رسائل المعايدة والتهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن لحظات التشتت والانشغال قد تتسبب في حوادث مرورية جسيمة، تهدد سلامة السائقين ومستخدمي الطريق.

وأكدت أهمية الالتزام بالقيادة الآمنة، والتركيز الكامل أثناء القيادة، وعدم استخدام الهاتف المتحرك أو الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي، داعية إلى إرسال رسائل التهنئة قبل الانطلاق أو بعد التوقف في مكان آمن، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأوضحت أن الانشغال بغير الطريق يُعدّ من أبرز مسببات الحوادث المرورية، لما يسببه من فقدان التركيز، وعدم الانتباه للمفاجآت على الطريق، مشيرة إلى أن استخدام الهاتف أثناء القيادة يؤدي إلى ضعف القدرة على التحكم في المركبة.