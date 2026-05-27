طحنون بن زايد ورئيس الوزراء القطري يبحثان التطورات الإقليمية الراهنة

بحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزير التعاون والعمل المشترك.

واستعرض الجانبان جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسبل خفض التصعيد في المنطقة.