محمد بن راشد: يوم عرفة.. يوم المغفرة والرحمة وإكمال الدين وتمام النعمة

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «يوم عرفة.. يوم المغفرة والرحمة وإكمال الدين وتمام النعمة».

وتابع سموه قائلاً: «اللهم تقبل من حجاج بيتك.. وتقبل من جميع المسلمين والمسلمات.. وأعده علينا أعواماً عديدة، وأزمنة مديدة».

وتوافد حجاج دولة الإمارات إلى عرفة، أمس.

وقال مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، إن توافد حجاج دولة الإمارات، إلى عرفة تم بسهولة ويسر، وجميعهم بحالة صحية جيدة، ويحظون بمتابعة مستمرة، من الفِرَق الطبية المرافقة لهم، ويحرص مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات على توفير شتى سبل الراحة لحجاج الدولة وخدمتهم، وتلبية احتياجاتهم كافة في هذه الأيام المباركة.