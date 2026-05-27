خالد بن محمد يبحث مع ملك مملكة إسواتيني سُبل تعزيز التعاون

استقبل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أمس، في أبوظبي، ملك مملكة إسواتيني الصديقة، الملك مسواتي الثالث، الذي يزور الدولة حالياً.

وفي مستهل اللقاء، رحَّب سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بزيارة الملك مسواتي الثالث إلى دولة الإمارات، مؤكداً سموّه عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين، وحرص دولة الإمارات على مواصلة توسيع أطر التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في تحقيق التطلّعات التنموية لكلا البلدين.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات ومملكة إسواتيني، وبحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة ويعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين.

حضر اللقاء الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ورئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، محمد خليفة المبارك، ورئيس دائرة البلديات والنقل، محمد علي الشرفاء، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، سيف سعيد غباش.