مكتوم بن محمد: في يوم عرفة تتجلى أعظم معاني الرحمة

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن أعظم معاني الرحمة والمغفرة تتجلى في يوم عرفة.

وكتب سموه تدوينة في منصة «إكس»، قال فيها: «تتجلّى في يوم عرفة أعظم معاني الرحمة والمغفرة، ويجتمع ملايين الحجاج على صعيد عرفة بقلوبٍ ملؤها الدعاء والأمل إلى الله، وتتجدد أجمل القِيَم الإنسانية والإسلامية».

وأضاف سموه: «نسأل الله في هذا اليوم المبارك أن يديم على دولة الإمارات أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يحفظ قيادتنا وشعبنا والمقيمين على أرضها، وأن يعمّ السلام والخير على العالم أجمع».